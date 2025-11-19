Empresarios y tercer sector se unen a Sagrada Familia para lanzar «Puerto Rico Coopera»

SAN JUAN – En una velada llena de compromiso, un nutrido grupo de empresarios cooperativistas y líderes de organizaciones sin fines de lucro se dieron cita para respaldar el lanzamiento de PUERTO RICO COOPERA.

​Esta iniciativa multisectorial de la Cooperativa La Sagrada Familia busca transformar nuestras comunidades en motores de desarrollo económico.

Con el apoyo de la Fundación Sila M. Calderón, Pro-Techos, Para la Naturaleza y más de 10 entidades aliadas.

Cabe destacar que la exprimera mandataria del país, Sila María Calderón estuvo presente en el evento compartiendo con los distinguidos invitados que estuvieron presente.