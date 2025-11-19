Empresarios y tercer sector se unen a Sagrada Familia para lanzar «Puerto Rico Coopera»

SAN JUAN – En una velada llena de compromiso, un nutrido grupo de empresarios cooperativistas y líderes de organizaciones sin fines de lucro se dieron cita para respaldar el lanzamiento de PUERTO RICO COOPERA.
Esta iniciativa multisectorial de la Cooperativa La Sagrada Familia busca transformar nuestras comunidades en motores de desarrollo económico.
Con el apoyo de la Fundación Sila M. Calderón, Pro-Techos, Para la Naturaleza y más de 10 entidades aliadas.
Cabe destacar que la exprimera mandataria del país, Sila María Calderón estuvo presente en el evento compartiendo con los distinguidos invitados que estuvieron presente.