Empleado de motel en Carolina repele intento de robo con disparos

CAROLINA – La Policía informó el viernes en la madrugada que un empleado del Motel Fantasy, en el barrio Sabana Abajo de Carolina, repelió un intento de robo al disparar contra dos individuos que lo amenazaron con armas de fuego.

Según el informe policial, el querellante, un hombre de 44 años, relató que un vehículo Kia rojo se detuvo frente a la entrada del motel y dos sujetos descendieron portando armas de fuego, ordenándole que no se moviera.

La Uniformada precisó que el empleado, quien posee licencia para portar arma de fuego, repelió la agresión con dos disparos. Los sospechosos también dispararon mientras se retiraban del lugar. No se reportaron heridos.

De acuerdo con el parte policíaco, el agente Roberto Cosby realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa.