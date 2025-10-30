Diseños cómodos, duraderos y pensados para cada cuerpo femenino.

Gisela Medina Martínez es la creadora de Elsa Studio Handmade, una marca de ropa interior y trajes de baño hechos a mano en tallas inclusivas, que van desde la talla extra-small hasta 6X-large. Sus piezas no se limitan, sino que también se adaptan a la talla de sus clientas por pedidos.

Según relató la artesana, la marca nació por una necesidad propia, ya que la artesana no encontraba ropa interior que fuera perfecta para ella. “En medio de la pandemia (COVID-19) comencé a subir de peso desproporcionadamente y no encontraba ropa interior; era muy limitado”, explicó.

De esa necesidad surgió la idea de confeccionar sus propias prendas. Posteriormente, la emprendedora hizo una página para compartir sus creaciones y, gracias a la acogida de sus seguidores, en el 2021 decidió formalizar su proyecto empresarial. Medina Martínez no se había instruido anteriormente en el mundo de la costura, pues su especialidad laboral es distinta. Sin embargo, en el 2020 decidió educarse de manera autodidacta y aprendió viendo videos de costura en Internet.

Los detalles, la calidad, las combinaciones y la exclusividad son palabras que describen la marca.

“Es bien diferente comprar algo que no está hecho para ti a diferencia de algo que sí esté hecho a la medida y pensado en ti. Las piezas en Elsa Studio Handmade se adaptan a ti, tú no te tienes que adaptar a la pieza”, compartió la artesana.

Las piezas de Elsa Studio Handmade son personalizadas; están diseñadas para adaptarse a las medidas de cada cliente. Sin embargo, la marca no solo se enfoca en traer medidas inclusivas, sino que también tiene el compromiso con la calidad de cada pieza. Los materiales que utiliza son de alta calidad, por lo que pretende que el cliente se lleve a casa un producto duradero. “Si la persona va a hacer la inversión, quiero que sea una inversión duradera”, destacó.

La línea incluye variedad de piezas como ‘bralette’, ‘bralette’ para la lactancia, ‘panties’, ‘panties’ para el periodo y trajes de baño. Todas las piezas son confeccionadas pensando en la comodidad y calidad que merece cada mujer. Los ‘panties’ para el periodo son uno de sus productos más innovadores y, según la artesana, fue un producto que le cambió la vida. Están diseñados para brindar comodidad, seguridad y estilo durante todo el ciclo. Estos tienen una duración de uso de hasta 10 horas y cuentan con varias capas que evitan accidentes en medio del periodo. En total, incluyen cuatro capas de protección confeccionadas con materiales suaves como algodón y licra; además, son totalmente herméticas para mantenerte seca y segura, incluso durante la noche. Algunas de esas capas son la capa a prueba de agua que no se filtra y la capa de algodón antibacteriana que hace la función de la toalla sanitaria. Luego de su uso, se debe lavar a mano, hasta que el agua salga limpia, o también se puede utilizar la lavadora. Para secarla, se debe dejar al aire libre por 24 horas o usar la secadora a temperatura baja.

Otros de sus productos destacados son los ‘bralettes’ para la lactancia, que destacan en el mercado por su comodidad y estilo.

“Los ‘bralettes’ de lactancia son atractivos y funcionales. Son muy diferentes a lo que puedes encontrar en el mercado”, añadió.

Una de las recomendaciones de la creadora para preservar la calidad de sus productos es lavar las piezas a mano. “Si quieres que la pieza dure más, recomiendo que utilicen un jabón suave y se laven a mano, con un secado natural”, precisó. Mientras, uno de los jabones recomendados es el jabón ecológico ‘soak’, que Medina Martínez vende en su tienda en línea.

Como parte de sus creaciones, además de los pedidos personalizados, especificó que al año, aproximadamente, la marca lanza tres colecciones con diferentes estilos, colores y combinaciones. La próxima colección está pautada para el próximo mes y se llamará “Noches de Isla”.

Para conseguir los productos de Elsa Studio Handmade, pueden visitar la página web www.elsastudiopr.com, o contactarla en sus redes sociales de Instagram como @elsastudiopr o Facebook buscando Elsa Studio – Ropa Interior Hecha a Mano. También pueden hacer pedidos personalizados escribiéndole al email contact@elsastudiopr.com.

