Elgato Prompter XL: el teleprompter que eleva la producción profesional

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Elgato, una marca de CORSAIR, presentó el Prompter XL, un teleprompter de gran formato diseñado para producciones de estudio y creadores profesionales. Con una pantalla de 15.6 pulgadas, más de dos veces y media más grande que la versión original, este nuevo modelo garantiza una lectura clara hasta 15 pies (4.6 metros), ideal para sets amplios y equipos de múltiples cámaras.

El dispositivo también incluye Camera Hub, el software gratuito de Elgato que permite manejar guiones, controlar la velocidad de desplazamiento e incluso activar la función de Voice Sync, que sincroniza el texto con la voz del presentador. Además, cuando no está en uso como teleprompter, el Prompter XL funciona como monitor Full HD adicional, perfecto para presentaciones o videollamadas profesionales.

“Prompter XL toma lo que los creadores amaban del modelo original y lo adapta a entornos de estudio”, comentó Julian Fest, Gerente General de Elgato. “Desde programas con varios presentadores hasta tutoriales de cocina, los equipos ya experimentan grabaciones más fluidas y eficientes.”

Una pantalla más grande, más brillante y más práctica

La pantalla del Prompter XL, del tamaño de una laptop moderna, ofrece 600 nits de brillo, un 50% más que la versión anterior, lo que mejora la visibilidad bajo luces de estudio intensas. Gracias a su conexión única USB 3.2, los usuarios pueden olvidarse de múltiples cables y adaptadores.

El diseño magnético facilita montar y desmontar la pantalla para limpieza o transporte. En modo secundario, puede usarse como monitor auxiliar, mostrando aplicaciones, presentaciones o videollamadas con excelente nitidez. El nuevo botón de encendido rápido agrega comodidad para quienes alternan entre grabar y trabajar.

Compatibilidad total con equipos de estudio

Pensado para profesionales, el Prompter XL soporta cámaras de hasta 11 libras (5 kg), incluyendo camcorders y cámaras de estudio. Su estructura reforzada y el sistema de ajuste centrado permiten usar desde lentes gran angulares hasta zooms largos sin perder alineación visual.

Elgato incluye varias placas traseras intercambiables, que ayudan a crear un entorno completamente oscuro para teleprompting. Además, los usuarios pueden descargar archivos 3D desde Elgato Marketplace para imprimir piezas personalizadas según sus necesidades.

Su estructura cuenta con tres puntos de montaje (uno de ⅜” y dos de ¼”), compatibles con trípodes, C-stands y otros soportes profesionales. Un riel de zapata fría permite agregar micrófonos o luces adicionales.

Software integrado para control total

El Camera Hub incluido elimina la necesidad de aplicaciones de terceros. Desde este software, los usuarios pueden crear, editar y organizar guiones en capítulos, ajustar fuentes y estilos, y activar la función Voice Sync para un desplazamiento natural y sincronizado.

En modo Display, el Prompter XL se convierte en un monitor Full HD ideal para presentaciones y videollamadas, permitiendo mirar directamente a la cámara mientras se observan notas o diapositivas.

Con su combinación de pantalla ampliada, compatibilidad profesional y software inteligente, el Elgato Prompter XL redefine la producción moderna. Es la solución perfecta para estudios, creadores y equipos de contenido que buscan mejorar la fluidez y profesionalismo en cada grabación.