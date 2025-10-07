Elgato presenta el Wave Mic Arm MK.2 y Voice Focus

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Elgato, marca perteneciente a Corsair y líder en tecnología para creadores de contenido, anunció el lanzamiento de dos productos que redefinen la calidad del audio en los estudios modernos: el Wave Mic Arm MK.2 y el Voice Focus, un complemento de inteligencia artificial que limpia la señal del micrófono en tiempo real.

Ambos productos fueron diseñados con un objetivo claro: eliminar las barreras técnicas que separan a los creadores de un sonido verdaderamente profesional.

Wave Mic Arm MK.2: diseño mejorado y máxima flexibilidad

El Wave Mic Arm MK.2 es una evolución del popular brazo articulado de Elgato. Fabricado con materiales de calidad superior y componentes metálicos, ofrece un movimiento más fluido, silencioso y estable. Su rotación de 360 grados permite una colocación precisa del micrófono, ideal para configuraciones compactas o espacios asimétricos.

El nuevo diseño incluye canales ocultos para cables, manteniendo el escritorio libre de desorden. Además, cuenta con una abrazadera acolchada que asegura firmeza en superficies de hasta 60 mm (2,4 pulgadas) de grosor, evitando marcas o daños.

El brazo también incluye una extensión (riser) que facilita elevar el micrófono sobre monitores grandes o ajustarlo desde los lados. Gracias a sus adaptadores estándar y excelente capacidad de carga, es compatible con casi cualquier micrófono o soporte antivibración (shock mount).

Para quienes buscan personalizar su estudio, Elgato ofrece accesorios opcionales como placas de escritorio de bajo perfil y tapas de bisagra intercambiables.

«Los brazos de micrófono no han evolucionado mucho en la última década, pero los espacios de los creadores sí», afirmó Julian Fest, gerente general de Elgato. «Mic Arm MK.2 refleja cómo se trabaja hoy: flexible, minimalista y adaptable a cualquier entorno».

Voice Focus: IA que limpia tu voz en tiempo real

Junto al nuevo brazo, Elgato lanzó Voice Focus, un complemento independiente (VST/AU) que utiliza inteligencia artificial para limpiar y mejorar la voz en tiempo real. Desarrollado en colaboración con ai|coustics, este sistema elimina ruido ambiental, reverberaciones y vibraciones, sin afectar la calidad natural del micrófono.

A diferencia de otras herramientas, Voice Focus procesa la voz en directo, sin necesidad de postproducción. Además, puede identificar y mantener múltiples voces en un mismo micrófono, ideal para pódcast y grabaciones grupales.

Compatible con Windows y macOS, Voice Focus funciona con los principales programas de audio, incluidos Logic Pro, Reaper, Cubase, Ableton Live y Wave Link, ofreciendo resultados profesionales con un solo control deslizante.

«Voice Focus busca que lograr un gran sonido sea sencillo», comentó Stephan Noethen, arquitecto de producto en Elgato.

Disponibilidad

El Wave Mic Arm MK.2 ya está disponible por 119,99 USD en elgato.com y distribuidores autorizados de Corsair. El complemento Voice Focus está incluido en Wave Link sin costo adicional y también disponible como plugin independiente por 49,99 USD en Elgato Marketplace.