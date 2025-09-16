El Quinto Encuentro de Cantaoras de Bomba en Loíza ya tiene fecha: domingo 12 de octubre

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que el Quinto Encuentro de Cantaoras de Bomba viene este año en edición especial, se integrarán al evento seis (6) varones cantaores de bomba. “Separen la fecha, es el domingo, 12 de octubre de 2025, desde las 12:00 del mediodía, en las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz en Loíza”.

El encuentro contará con decenas de mujeres que dedican al arte de la bomba auténtica loiceña. “Tendremos además la participación especial de Chamir Bonano y su orquesta, con su trabajo musical ‘A Mi Plín’. Esta es una magnífica oportunidad para compartir en familia y comunidad”, añadió Nazario Fuentes. “Es un evento de fiesta y alegría. Tendremos kioscos de comidas típicas, bebidas y postres así como puestos de artesanías auténticas puertorriqueñas”, añadió Nazario Fuentes”.

Los cuatro Encuentros de Cantaoras de Bomba celebrados previamente, han recibido exponentes de diversos lugares de Puerto Rico como Santurce, Carolina, Cataño, Guayama, Patillas, Arroyo, Ponce, Mayagüez y por supuesto Loíza. También se han unido cantaoras de la diáspora: de Nueva York, Chicago, Florida y California.

“La voz de la cantaora de bomba representa la fuerza de la mujer acompañada por la fuerza de los barriles”, añadió la profesora Maribella Burgos, gestora del proyecto. “Ciertamente, la bomba es el género musical más antiguo de la música autóctona puertorriqueña y ha llegado a permanecer vigente gracias al trabajo cultural que honra a la afrodescendencia”.

Una de las características interesantes de la bomba es que el bailador o bailadora, ocupando el centro del batey (zona de baile), define con sus movimientos y gestos los golpes del barril primo, sustentado por los buleadores (barriles que llevan el ritmo constante). Sin embargo, la que define el compás y el ritmo a tocarse es la cantaora. La bomba cuenta además con diferentes ritmos, como el sicá, cuembé, yubá y el seis corrido de Loíza entre otros. También utiliza una maraca y cuás, dos de los instrumentos primordiales de percusión.

Las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz cuenta con amplio estacionamiento y seguridad. El día del evento, a los que así puedan cooperar, una aportación de $5 por persona será más que bienvenida para ayudar al mantenimiento de las facilidades del Parque, que alberga una concha acústica, pista de caminar, galería zona de producción de miel artesanal.