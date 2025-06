El propósito de Dios en la familia

Madeline Merced, Capellán

El propósito de Dios para la familia es un reflejo de su amor y gloria en la tierra. En Génesis 2:24, cuando Dios une a Adán y Eva, establece el fundamento de la familia: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.»

La familia está diseñada para ser un lugar de unidad, amor y apoyo. Cada miembro tiene un rol vital dentro del hogar. En Colosenses 3:18-21, la Biblia nos da instrucciones sobre los roles de cada miembro de la familia: «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.»

El principal propósito divino en la familia es reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:25-27 nos dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.»

Cada rol en la familia es vital para mantener la armonía y la santidad dentro del hogar. La esposa debe ser una ayuda idónea, el esposo debe amar y proteger a su esposa, y los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Dios ha establecido estos roles para que la familia funcione de acuerdo a su propósito.

La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de familias que sirvieron a Dios y fueron bendecidas conforme a su propósito. Un ejemplo notable es la familia de Abraham. Aunque no fue perfecta, Abraham fue llamado «amigo de Dios» (Santiago 2:23) y su familia fue bendecida por generaciones. La obediencia de Abraham a Dios trajo bendiciones y estableció las raíces de Israel.

Otro ejemplo es la familia de Noé. Noé fue obediente a Dios y su familia fue preservada del diluvio. Por otro lado, la familia de Lot sufrió debido a la desobediencia y falta de fe. Estos ejemplos nos enseñan la importancia de seguir el propósito de Dios para nuestras familias.

Dios ha dado a cada familia un propósito único. Al buscar a Dios y seguir sus mandamientos, podemos descubrir y cumplir ese propósito. Jeremías 29:11 nos recuerda: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.»

Te invito a que reflexiones sobre tu rol dentro de tu familia. ¿Estás cumpliendo con el propósito que Dios tiene para ti? ¿Estás siendo una bendición para tu hogar? Al seguir el propósito de Dios, podemos experimentar la verdadera paz y armonía en nuestras familias.

Cuando una familia camina en los propósitos de Dios, se convierte en una luz en el mundo, reflejando el amor y la gloria de Dios para que otros puedan ver y conocer a Dios.