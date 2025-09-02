El Municipio de San Juan inicia construcción de puente en el Camino Pedro Viera en Cupey

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció que el municipio de San Juan culminó el proceso de contratación para la construcción de un puente en el Camino Pedro Viera en Cupey. La obra busca devolver la conectividad vial a los residentes y visitantes afectados por el colapso ocurrido el 28 de abril de 2025 a raíz de intensas lluvias.

“Desde el primer momento actuamos con sentido de urgencia para atender a nuestra gente. Declaramos la emergencia el mismo día del evento y, tras analizar distintas alternativas, optamos por un puente que permitiera devolverles a los sanjuaneros esta ruta lo antes posible, cumpliendo siempre con todos los procesos reglamentarios aplicables a este tipo de obra pública. Hoy podemos anunciar que la contratación está lista y que en los próximos meses se ejecutará un proyecto de gran impacto para la comunidad”, expresó Romero Lugo.

Para este proyecto, el Municipio optó por un proceso competitivo que permitió adjudicar la obra con una inversión de $739,411.28. Una vez adjudicado el proyecto, la contratación se formalizó el pasado 20 de agosto de 2025, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios.

“La construcción de este puente no solo devolverá la conectividad, sino que también representa una inversión estratégica para la seguridad vial en esta zona. El proyecto contempla la construcción e instalación de una estructura tipo “box culvert”, junto con mejoras como la reparación de canales pluviales laterales, instalación de nuevas vallas de seguridad y construcción de aletas de entrada y salida. Estas obras garantizarán mayor seguridad y resiliencia en el área”, indicó Raúl García, director del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio de San Juan.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses y estarán supervisados por un ingeniero licenciado, garantizando así calidad y cumplimiento en cada etapa de la obra.

“Este proyecto refleja lo que nuestra visión para la ciudad capital, una administración de acción continua, que no se detiene ante las dificultades y responde con soluciones concretas para nuestra gente. Más allá de atender la emergencia, estamos invirtiendo en seguridad, movilidad y resiliencia para el futuro de San Juan”, finalizó el alcalde de la ciudad capital.