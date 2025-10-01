El municipio de Luquillo abre sus puertas a jóvenes loiceños

LUQUILLO – El municipio de Luquillo recibió con alegría la visita de los estudiantes de quinto y sexto grado de Nuestra Escuela de Loíza.

Durante el recorrido, los alumnos conocieron las oficinas de la entidad y aprendieron sobre sus funciones.

La administración municipal agradece a la escuela, a sus maestros y a los estudiantes por el entusiasmo demostrado. Para el Municipio, es un orgullo abrir sus puertas y motivar a las nuevas generaciones a conocer más sobre el trabajo que se realiza por la comunidad.