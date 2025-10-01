miércoles

octubre 01, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

El municipio de Luquillo abre sus puertas a jóvenes loiceños

(Foto/FB: Municipio de Luquillo)
  • Visitas: 88

LUQUILLO – El municipio de Luquillo recibió con alegría la visita de los estudiantes de quinto y sexto grado de Nuestra Escuela de Loíza.

Durante el recorrido, los alumnos conocieron las oficinas de la entidad y aprendieron sobre sus funciones.

La administración municipal agradece a la escuela, a sus maestros y a los estudiantes por el entusiasmo demostrado. Para el Municipio, es un orgullo abrir sus puertas y motivar a las nuevas generaciones a conocer más sobre el trabajo que se realiza por la comunidad.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
268

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: