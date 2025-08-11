El Municipio de Carolina inaugura un nuevo centro comunal en Jardines de Country Club

CAROLINA – En una concurrida Feria de Salud y de Servicios, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte le entregó a los residentes de Jardines de Country Club su nuevo Centro Comunal.

Con una inversión de $11.2 millones ($10.1 MM en fondos federales y $1.1 MM de fondos municipales) el Centro Comunal de Jardines de Country Club comparte espacio con el nuevo Centro Zumbador, un centro para el desarrollo integral de la niñez del Programa Head Start 0-5 del Municipio de Carolina, que también abrió sus puertas a la comunidad.

El Centro Comunal de Jardines de Country Club tiene capacidad para actividades de hasta 160 personas y cumple con la visión del alcalde Aponte de propiciar espacios para la salud integrada del ser humano que, además de cómodos, sean lugares seguros.

La inauguración estuvo engalanada por una Feria de Salud con servicios municipales como la vacunación gratuita de perros y gatos, clínicas de salud, pruebas de cernimiento como glucosa, presión arterial y de colesterol y la orientación de servicios municipales, entre ellos los servicios de seguridad que tiene el Municipio y la educación a los presentes de cómo prepararse para temporada de huracanes.

“Por los pasados años, hemos realizado una serie de proyectos de infraestructura con espacios más resistentes, más seguros y prácticos conforme a los nuevos códigos de construcción revisados. Nos hemos ido adaptando tras la experiencia de los huracanes y terremotos bajo una visión resiliente para Carolina. Así también vimos el espacio como uno adecuado para ser multifuncional y aprovechar su infraestructura como un Centro de Operaciones de Emergencia”, explicó el alcalde.

La estructura tiene dos cisternas, una cisterna para suplir agua potable y otra para el sistema contra incendios, ambas con una capacidad de 30,000 galones cada una. Tiene una subestación eléctrica con su generador de emergencia capaz de suplir energía a todo el centro. También, cuenta con una terraza y un cómodo estacionamiento para 67 vehículos.

El edificio está capacitado para ser un refugio que recibirá ciudadanos con condiciones vulnerables en caso de emergencia y desde sus instalaciones se podrá cocinar para los primeros respondedores y suplir los alimentos de los programas de adultos mayores que reciben su comida caliente en el hogar.

“El cambio climático es una realidad para la que tenemos que prepararnos y por eso, nuestra Ciudad trabaja en más de 200 proyectos de infraestructura resiliente. El centro es un buen ejemplo de nuestra visión de futuro”, concluyó el alcalde.