El Municipio de Carolina inaugura un nuevo centro comunal en Jardines de Country Club

CAROLINA – En una concurrida Feria de Salud y de Servicios, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte le entregó a los residentes de Jardines de Country Club su nuevo Centro Comunal.
Con una inversión de $11.2 millones ($10.1 MM en fondos federales y $1.1 MM de fondos municipales) el Centro Comunal de Jardines de Country Club comparte espacio con el nuevo Centro Zumbador, un centro para el desarrollo integral de la niñez del Programa Head Start 0-5 del Municipio de Carolina, que también abrió sus puertas a la comunidad.
La inauguración estuvo engalanada por una Feria de Salud con servicios municipales como la vacunación gratuita de perros y gatos, clínicas de salud, pruebas de cernimiento como glucosa, presión arterial y de colesterol y la orientación de servicios municipales, entre ellos los servicios de seguridad que tiene el Municipio y la educación a los presentes de cómo prepararse para temporada de huracanes.
“Por los pasados años, hemos realizado una serie de proyectos de infraestructura con espacios más resistentes, más seguros y prácticos conforme a los nuevos códigos de construcción revisados. Nos hemos ido adaptando tras la experiencia de los huracanes y terremotos bajo una visión resiliente para Carolina. Así también vimos el espacio como uno adecuado para ser multifuncional y aprovechar su infraestructura como un Centro de Operaciones de Emergencia”, explicó el alcalde.
La estructura tiene dos cisternas, una cisterna para suplir agua potable y otra para el sistema contra incendios, ambas con una capacidad de 30,000 galones cada una. Tiene una subestación eléctrica con su generador de emergencia capaz de suplir energía a todo el centro. También, cuenta con una terraza y un cómodo estacionamiento para 67 vehículos.
El edificio está capacitado para ser un refugio que recibirá ciudadanos con condiciones vulnerables en caso de emergencia y desde sus instalaciones se podrá cocinar para los primeros respondedores y suplir los alimentos de los programas de adultos mayores que reciben su comida caliente en el hogar.
“El cambio climático es una realidad para la que tenemos que prepararnos y por eso, nuestra Ciudad trabaja en más de 200 proyectos de infraestructura resiliente. El centro es un buen ejemplo de nuestra visión de futuro”, concluyó el alcalde.