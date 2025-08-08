El municipio de Carolina abrió las puertas de un nuevo centro Head Start en Jardines de Country Club

CAROLINA – En una verdadera celebración de comunidad, el alcalde José Carlos Aponte inauguró el nuevo Centro del Programa Head Start 0-5 de Jardines de Country Club en Carolina. El Centro Zumbador, más que un recinto de educación preescolar, es un espacio hecho a la medida para brindar servicios directos a los residentes de Jardines de Country Club y las comunidades cercanas.

Con una inversión de $11.2 millones ($10.1 MM en fondos federales y $1.1 MM de fondos municipales) el Centro Zumbador comparte espacio con el nuevo Centro Comunal que se entregó el mismo día y que está diseñado, además de realizar diversas actividades, para convertirse en un refugio en caso de emergencia.

El Centro Head Start tiene 2 salones para los participantes en edad preescolar y 4 salones para infantes y niños en etapa maternal. También cuenta con un salón de lactancia, un almacén de materiales educativos, un área administrativa, dos cocinas para separar las necesidades nutricionales de los participantes y un espectacular patio interior donde pueden jugar y realizar actividades físicas dentro de la seguridad que ofrece estar en un espacio cerrado.

“Una infraestructura adecuada es fundamental para garantizar un entorno propicio para el desarrollo social y académico de nuestra niñez, especialmente a nuestros pequeños gigantes en edad temprana. En Carolina, estamos comprometidos en invertir sabiamente en el desarrollo de espacios seguros y modernos que impulsen el aprendizaje y el crecimiento de nuestros niños, construyendo así un futuro de carolinenses de éxito y preparados para los desafíos que vendrán”, expresó el alcalde, José Carlos Aponte.

Este centro se une a los otros 27 del Programa Head Start 0-5 administrados por el municipio y que ofrecen experiencias educativas a través del juego de forma gratuita. También tiene un programa para mujeres embarazadas y talleres de crianza responsable para los padres.

“Aquí los chicos van a tener el servicio educativo con un personal con los más altos estándares del cuidado preescolar que incluyen enfermeras, nutricionistas, psicólogos, técnicos de diversidad funcional- porque atendemos cuidadosamente a esta población también, además de trabajadores sociales y una batería de profesionales que se integran al desarrollo saludable de nuestros pequeños Gigantes”, indicó el primer ejecutivo municipal quien explicó que las experiencias están basadas en el Currículo Creativo, guía que promueve la participación activa, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la conexión de ideas en los estudiantes basándose en el juego y la investigación.

Durante el evento se dio a conocer, además, que el programa Head Start está activamente reclutando niños interesados en beneficiarse de sus servicios, además de que tienen disponibles algunas plazas de trabajo dentro del territorio municipal. Para más información pueden llamar al 787-757-2626, Ext. 4030.