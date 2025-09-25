FAJARDO – El Club Cívico de Damas de Puerto Rico, Capítulo de Fajardo, otorgó recientemente un reconocimiento especial al periodista Julio Rivera Saniel por su compromiso, dedicación y valiosa aportación al país a través del periodismo.

El reconocimiento se dio en la asamblea de septiembre, celebrada en la Sala Dr. Celestino Martínez del Recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y forma parte del interés del Capítulo de Fajardo por reconocer la labor de la prensa del país.

Rivera Saniel, natural de Río Grande y actual reportero ancla de Telenoticias 4PM en Telemundo, posee una trayectoria ejemplar en los medios de comunicación, con más de dos décadas en radio, televisión y prensa escrita. Como parte de su carrera, Rivera Saniel ha sido productor, moderador, director del departamento de Noticias de Radio, presentador, columnista, coautor del libro “No culpable” y reportero ancla. Además, a lo largo de su trayectoria, ha recibido varios galardones relevantes para la prensa, entre ellos: tres premios Emmy, el Premio de Periodismo Bolívar Pagán del Instituto de Literatura Puertorriqueña, el Premio de la National Association of Hispanic Journalists, categoría Radio, por su reportaje “La Perla habla” (2007), el Premio Eddie López, principal galardón del periodismo local conferido por el Overseas Press Club (OPC), el Premio a la Entrevista del Año por su conversación con Barack Obama (2009), también del OPC, y otros conferidos por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASSPRO).

“Con este reconocimiento no solo celebramos la excelencia profesional de Julio, sino también su sensibilidad al cubrir temas de interés humano que nos afectan a todos como sociedad. Sobre todo, reconocemos sus cualidades como reportero, su compromiso con la verdad y su profundo sentido de servicio a nuestro pueblo”, expresó la licenciada Francheska De Jesús Ceballos, presidenta del Capítulo de Fajardo.

Durante el evento, Rivera Saniel tuvo la oportunidad de compartir parte de su experiencia con las damas presentes y expresar su agradecimiento. Por su parte, la presidenta del Capítulo de Fajardo estuvo a cargo del reconocimiento y de la entrega de una pieza especial que destacaba su carrera profesional y parte de sus logros.