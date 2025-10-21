Educación ajusta horarios y servicios para 278 escuelas impactadas por avería del Superacueducto

SAN JUAN — El secretario del Departamento de Educación (DEPR), Eliezer Ramos Parés, informó que, como medida preventiva y en coordinación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento estableció un plan de ajustes temporales en las operaciones escolares y administrativas de los municipios afectados por la rotura en la línea de 72 pulgadas del Superacueducto del Norte, en el área de Manatí.

Los municipios impactados son Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Morovis, Vega Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo.

Esta situación podría afectar los servicios en 278 escuelas del sistema público e impactar alrededor de 76,575 estudiantes durante el periodo de reparación y restablecimiento del servicio de agua potable.

“Estas medidas son de carácter preventivo y temporero. Nuestro objetivo es proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados, al tiempo que garantizamos la continuidad de los servicios educativos. No hay razón para alarma; estamos coordinando con las agencias pertinentes para minimizar los inconvenientes”, expresó el secretario, Eliezer Ramos Parés.

Ajustes por fechas

Martes, 21 de octubre de 2025

Todas las escuelas de los municipios afectados ofrecerán los servicios educativos en horario alterno, de 7:30 a 11:30 a.m. o de 8:00 a 11:30 a.m.

Este horario aplica a todo el personal docente, no docente y administrativo.

Los conserjes regulares y el personal de mantenimiento privado, por ser esenciales, seguirán las instrucciones específicas de sus directores escolares.

Del miércoles 22 al viernes 24 de octubre de 2025

Las escuelas con cisterna funcional operarán en horario de 7:30 a 11:30 a.m. o de 8:00 a.m. a 12:00 m., según aplique.

Las escuelas con suministro de agua sin interrupción trabajarán en horario regular (7:30 a.m. – 2:30 p.m. o 8:00 a.m. – 3:00 p.m.).

Los servicios de almuerzo se ofrecerán en modalidad “To Go” (para llevar), de 11:30 a.m. a 12:00 m. o de 12:00 m. a 12:30 p.m.

Horario regular modificado según el tipo de escuela:

Horario regular

7:30 a.m. – 2:30 p.m.

8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Modificación temporera

7:30 a.m. – 11:30 a.m.

8:00 a.m. – 12:00 m.

Servicio de almuerzo

11:30 a.m. – 12:00 m.

12:00 m. – 12:30 p.m.

Servicios adicionales

El programa Nuestra Escuela Extendida (NEExt) permanecerá suspendido en los municipios afectados hasta que se restablezca el servicio de agua.

Las Oficinas Regionales Educativas (ORE) de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan monitorearán el funcionamiento de las cisternas y coordinarán los servicios de transportación escolar según el horario vigente.

El personal esencial de mantenimiento y limpieza laborará de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los directores de escuela deberán garantizar acceso al plantel al personal que trabaje en tareas de emergencia o mantenimiento.

Seguridad escolar

De acuerdo con la Oficina de Seguridad del DEPR, los guardias escolares permanentes y privados trabajarán conforme a los horarios establecidos para cada escuela según su jornada.

En caso de que una escuela con jornada regular tenga que ser desalojada por falta del servicio de agua, los guardias culminarán sus funciones en el horario que se determine entre la dirección escolar y la Oficina Regional Educativa correspondiente.

En el caso de los guardias privados, se pagará únicamente por el tiempo acumulado de trabajo efectivo.

Además, los guardias escolares —tanto permanentes como privados— trabajarán 30 minutos adicionales luego de la hora de salida de los estudiantes, con el fin de ofrecer apoyo durante el proceso de salida y garantizar la seguridad en los alrededores de los planteles.

“Estos ajustes permiten reforzar la seguridad y la supervisión sin alterar la organización general de las escuelas. Agradecemos la colaboración de todos los directores, oficiales de seguridad y personal docente por su compromiso y coordinación ante esta situación”, añadió Ramos Parés.