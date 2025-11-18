DTOP y ACT anuncian trabajos de inspección en el Túnel Minillas

SAN JUAN – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informan que se estarán llevando a cabo trabajos de inspección rutinaria de seguridad en el Túnel Minillas, localizado en la PR-22, entre los kilómetros 0.1 y 0.4, en ambas direcciones en el municipio de San Juan.

Las labores se realizarán el sábado, 22 de noviembre, y domingo, 23 de noviembre, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

El sábado, 22 de noviembre, en horas de la mañana, permanecerán cerrados el carril derecho en dirección hacia Carolina y la rampa de salida del túnel. Luego del mediodía, se cerrará el carril izquierdo en esa misma dirección.

Asimismo, el domingo, 23 de noviembre, en horas de la mañana, permanecerán cerrados el carril derecho en dirección hacia Bayamón y la rampa de acceso al túnel. Luego del mediodía, se cerrará el carril izquierdo en dicha dirección.

El tránsito se mantendrá abierto en los demás carriles disponibles, sin embargo, se anticipa posible congestión vehicular. Se recomienda a los conductores utilizar la aplicación WAZE para identificar rutas alternas y minimizar retrasos en sus viajes.

Recordamos que dentro de las zonas de trabajo laboran múltiples personas, por lo que exhortamos a los conductores a reducir la velocidad, mantenerse atentos a las señales y seguir los dispositivos de control de tránsito instalados para su seguridad y orientación.

Para más información sobre proyectos y trabajos en curso, pueden visitar nuestras redes sociales Facebook: @ACT y @DTOP.