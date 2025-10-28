martes

octubre 28, 2025

DTOP informa cierre por derrumbe en la carretera PR-978 en el municipio de Ceiba

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 91

CEIBA – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informa el cierre por derrumbe de la carretera PR-978, km 5.9 en el municipio de Ceiba.

Como rutas alternas, los conductores pueden utilizar las carreteras PR-9974 y PR-9975. Recomendamos a los ciudadanos utilizar la aplicación WAZE para buscar rutas alternas según su conveniencia y reducir los retrasos en su tiempo de viaje.

Se pide a los conductores tomar precaución y planificar su ruta con anticipación. Pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos en las redes sociales, Facebook/ACT, y X @ACT.

