octubre 13, 2025

DRNA supervisa y limpia derrame de combustible en San Juan

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – Autoridades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), junto a la Guardia Costera de los Estados Unidos, respondieron a un derrame de combustible registrado en la bahía de San Juan durante el fin de semana.

El incidente se originó por una falla mecánica en una válvula de la empresa Puma Energy, situada en Guaynabo, lo que provocó el vertido de aproximadamente 15 galones de aceite combustible número 6.

Las labores de saneamiento comenzaron el sábado y se extendieron hasta primeras horas del domingo.

El personal especializado logró contener el derrame de manera efectiva y reparó provisionalmente la válvula afectada.

Las acciones para limpiar la zona y vigilar posibles impactos ambientales continúan bajo supervisión de las autoridades responsables.

