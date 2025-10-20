Salvavidas del DRNA rescataron a tres personas ayer en balneario de Luquillo

LUQUILLO – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que en el día de ayer, domingo, salvavidas en el balneario La Monserrate, ubicado en el municipio de Luquillo, realizaron tres operativos de salvamento, esto a pesar de que se orientó a los bañistas de no entrar al agua ante las fuertes marejadas que se estaban registrando en la zona.

“En la mañana de ayer, domingo, se realizaron tres operativos distintos de rescate en el balneario La Monserrate, esto a pesar de que se orientó a los bañistas sobre las fuertes marejadas que se estaban registrando y las cuales provocaron que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitiera una advertencia que se extendía hasta hoy a las 6 de la tarde. Los avisos, orientación y advertencias tienen que ser escuchados”, comentó el Secretario del DRNA en declaraciones escritas.

De acuerdo al informe de novedades del DRNA, entre las 10 y 11 de la mañana, se rescataron tres individuos.

“Las personas reacstadas eran adultos mayores, quienes confrontaron dificultad al caminar en la orilla de la playa, pues el oleaje que rompe en esa zona, debido a las condiciones climatológicas imperantes en ese momento, hizo que estos no pudieron sostenerse y así mismo cayeron dentro de la ola y al no poder levantarse fueron arrastrados. Nuestros salvavidas intervinieron rápidamente y evitaron una tragedia”, argumentó el funcionario.

“Quiero reconocer el trabajo del salvavidas Carlow Casiano, así como el resto del personal del DRNA adscrito al balneario La Monserrate por su esfuerzo en evitar una tragedia. Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a estar pendiente de los boletines sobre el estado del tiempo, al igual que a las orientaciones que los salvavidas imparten, pues estas tienen el único norte de proteger la vida de los bañistas”, añadió Quiles.

Según el boletín del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, ayer domingo se esperaban ‘vientos del este de 10 a 20 nudos con ráfagas de hasta 25 nudos y oleaje entre 6 y 9 pies. Asimismo, a través de los pasajes de Anegada y de la Mona, las aguas al noroeste de Puerto Rico y las aguas al este de Puerto Rico alrededor de Vieques’.