SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, rindió homenaje a ocho miembros del Cuerpo de Vigilantes quienes han participado en combate, incluyendo en los teatros de guerra de Afganistán, Kuwait, Iraq y Somalia, como parte de la conmemoración del Día del Veterano, el cual se celebra hoy, 11 de noviembre.

En una emotiva actividad celebrada en las oficinas centrales del DRNA, Quiles, quien también es veterano de guerra, reconoció el desprendimiento de estos vigilantes en la defensa de la democracia, la libertad y los valores de nuestra nación, los Estados Unidos.

“Estos excepcionales servidores públicos han servido con mucho orgullo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que hoy continúan su misión de servicio desde el DRNA. Su dedicación y sentido del deber representan los mejores valores de un servicio público y nos inspiran a continuar protegiendo los recursos naturales de Puerto Rico con esa misma disciplina y compromiso inquebrantable”, comentó el Secretario.

“Quiero extender nuestro agradecimiento por su desprendimiento. La administración de nuestra gobernadora, jenniffer González, tiene un compromiso con los hombres y mujeres que, con gran honra, han vestido los uniformes de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de los Marinos y la Guardia Costera. En el DRNA honramos su sacrificio y dedicación”, añadió Quiles, quien, junto al comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, hizo entrega de certificados de reconocimiento a los ocho veteranos.

El Procurador del Veterano, Agustín Montañez, y el Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el coronel Carlos J. Rivera, entre otros funcionarios, participaron del evento de reconocimiento.

Desde 1917, los puertorriqueños orgullosamente han servido en las fuerzas armadas de nuestra Nación. Alrededor de 700 mil de nuestros soldados han participado, con distinción, en todos los teatros de guerra de Estados Unidos, incluyendo tanto, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales; Corea, Vietnam, Kuwait, Kosovo, Afganistán, Somalia e Irak.

De acuerdo a datos disponibles, en Puerto Rico existen sobre 100,000 veteranos, de los cuales 65,000 han visto servicio activo en teatros de combate.