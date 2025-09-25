DRNA rechaza reconsideración de Caribbean Golf Academy sobre permiso al relleno sanitario de Carolina

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina celebró hoy otra victoria que reafirma la impecable operación del Sistema de Relleno Sanitario (SRS) y la verticalidad con la que siempre se ha manejado este servicio esencial para los carolinenses, informó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) declaró “No ha lugar” la solicitud de reconsideración radicada por la Caribbean Golf Academy (CGA), en torno a la decisión de la agencia gubernamental de renovar el permiso de operación del SRS.

El DRNA rechazó las reclamaciones de la empresa al constatar que el Municipio de Carolina ha cumplido con todas las leyes, reglamentos y requisitos aplicables para la operación segura y responsable de su sistema.

“Esta determinación es otra confirmación de que el Sistema de Relleno Sanitario de Carolina se administra con estricto apego a la ley, bajo los más altos estándares de responsabilidad ambiental, salubrista y social. Para nosotros, es una victoria que pertenece a toda la Tierra de Gigantes, porque garantiza la continuidad de un servicio esencial para nuestras familias y comunidades”, expresó Aponte Dalmau.

El ayuntamiento recalcó que continuará defendiendo con firmeza el derecho de los carolinenses a contar con un servicio de manejo de desperdicios sólidos que, además de cumplir con todas las normativas, se ha convertido en modelo de programas de reciclaje, composta y educación ambiental, a nivel de Puerto Rico y el Caribe.