DRNA ofrece charla educativa a niños de escuela elemental sobre especies invasoras

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que miembros del Cuerpo de Vigilantes ofrecieron una charla sobre qué hacer de encontrar con una especie Invasora en el entorno escolar a estudiantes de la escuela elemental Altinencia Valle Santana, localizada en el municipio de Toa Baja.

«Tenemos un compromiso con orientar a nuestros jóvenes estudiantes sobre lo que son las especies invasoras y lo que deben hacer si las observan en su entorno, como es el caso del hogar, escuela y/o área recreativa, entre otros. Esta semana, nuestros vigilantes brindaron una charla a los estudiantes de la escuela elemental Altinencia Valle Santana de Toa Baja, donde detallaron las acciones a seguir en caso de que se topen con una de estas especies, reiterando la importancia de comunicarse con el departamento a la mayor brevedad posible», comentó el Secretario en declaraciones escritas.

Según datos del DRNA, durante los pasados meses se han experimentado un incremento en la presencia de especies exóticas como monos rhesus, caimanes y pitones reticuladas, entre otros, en los municipios de San Juan, Toa Baja y Guaynabo, entre otros.

Entre los temas presentados en la charla se encontraba un resumen de cómo llegan las especies exóticas a Puerto Rico, los aspectos de cada una, como diferenciar a una especie endémica, y las acciones a tomar si encuentra una de estas especies en su entorno escolar o residencial.

Quiles reiteró su llamado a la ciudadanía a comunicarse con el Cuerpo de Vigilantes de encontrarse con una especie invasora, llamando al teléfono 787-999-2200, extensión 2911. Esa línea se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. De igual forma, pueden hacerlo mediante las plataformas oficiales del DRNA en las redes sociales.

En estos momentos, el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, adscrito al DRNA, tiene bajo su custodia unas 36 pitones reticuladas y boas constrictor, al igual que 16 monos rhesus y 14 caimanes.