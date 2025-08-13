DRNA impacta escuela en San Juan como parte de ‘Quiero mi Escuela’

SAN JUAN – Como parte de la iniciativa ‘Quiero mi Escuela’, brigadas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), lideradas por el secretario Waldemar Quiles, realizaron labores de reacondicionamiento en la escuela secundaria Juan Ponce de León, ubicada en San Juan.

Entre los trabajos realizados se destacan:

Limpieza profunda de los servicios sanitarios (baños).

Remoción de escombros en áreas comunes.

Acondicionamiento completo de las áreas verdes, incluyendo poda y recorte de vegetación.

Estas acciones forman parte del esfuerzo interagencial para garantizar un entorno escolar seguro, limpio y digno al inicio del nuevo año académico.

