DRNA envía equipo técnico a Loíza ante tubería expuesta de aguas usadas

LOÍZA – El comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Nelson Cruz, anunció que despachará un equipo técnico para evaluar las áreas de posible impacto de una tubería de aguas descartadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) expuesta en el sector de las Parcelas Suárez en el municipio de Loíza.

“Este es un asunto que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha estado trabajando arduamente desde que entramos a la gestión pública en enero. Durante las pasadas horas, se ha observado el desprendimiento del recubrimiento de hormigón y asfalto en una tubería de aguas usadas de la AAA en el sector de las Parcelas Suárez en Loíza. Aunque la tubería es de la Autoridad, vamos a despachar un equipo técnico a la zona para evaluar áreas de posible impacto ambiental”, explicó Cruz en un parte de prensa.

“La alcaldesa de Loíza, la señora Julia Nazario, se comunicó con este servidor, mediante un mensaje por la aplicación de mensajería de textos ‘Whatsapp’ a las 5:39 de la madrugada de hoy, jueves, sobre este evento. Volvió a comunicarse con nosotros a las 6:24 de la mañana y nos dijo que estaba ‘agradecida’ por las gestiones de canalización y coordinación que estamos haciendo en este caso. La instrucción de nuestro secretario, Waldemar Quiles, es atender estos asuntos con la premura que requie, por eso hemos realizado la coordinación con funcionarios de la AAA, incluyendo Gabriel Nieves Ayudo, Director de Área de Carolina, temprano en la mañana, de este asunto”, concluyó diciendo el Comisionado de los Vigilantes.