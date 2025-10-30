DRNA declara culminación histórica temporada de sargazo

SAN JUAN– El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que la temporada aguda de sargazo en Puerto Rico culminó con cifras récord en recolección de este material.

“Hoy anunciamos que la temporada aguda de sargazo en Puerto Rico culminó. De acuerdo a datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, (NOAA, por sus siglas en inglés) la presencia de este tipo de alga en el área del Atlántico Tropical, se redujo entre los meses de agosto y septiembre, de 1.9 millones de toneladas métricas, a menos de 0.6, una clara señal de que la temporada más fuerte de 2025 llegó a su fin. Pueden ocurrir algunos arribazones puntuales por vientos y corrientes inesperados, pero serán bien esporádicos.”, comentó el Secretario del DRNA.

De acuerdo a la NOAA, el 2025 rompió récord de sargazo en el área del Atlántico Tropical, con sobre 40 millones de toneladas métricas. La cifra récord anterior fue de 36 millones en el 2005.

“Con el liderato de nuestra gobernadora, Jenniffer González, quien firmó la orden ejecutiva 2025-037, la cual agilizó los procesos en las agencias para implementar iniciativas rápidas con el fin de contener la proliferación de esta alga, el equipo del DRNA logró la recolección de una cifra récord, unas 110 toneladas métricas de sargazo, en la zona de Las Croabas, ubicada en el municipio de Fajardo. Para toda la isla, se manejó la recogida de sobre 200 toneladas métricas”, añadió Quiles.

El Secretario indicó que la creación de la Unidad Especializada de Sargazo, en conjunto con el acuerdo colaborativo con la Universidad de Florida del Sur para recibir data satelital sobre eventos de sargazos en la zona del Atlántico Norte y Tropical, también ayudaron a mitigar los eventos de forma expedida.

“Desde el mes de enero nos preparamos para atender este evento que llega cada año. Se adquirió, por primera vez en la historia del departamento, un vehículo aéreo no tripulado (drone) especializado para tener certeza de las dimensiones de cada mancha de sargazo referida, así como estudiar los métodos de mitigación. Por otra parte, se adquirieron dos nuevas embarcaciones, con una inversión de poco más de $750,000. Estas embarcaciones cuentan con varios sistemas de cadena que recoge el sargazo y lo deposita en un contenedor provisional. Estos equipos, junto a cinco tractores de recolección y el personal técnico de la agencia fueron clave para esta temporada”, explicó el Secretario.

Otras acciones incluyen la firma de un acuerdo colaborativo con la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico para apoyar gestiones de recolección, entre otros.

En Puerto Rico se experimentaron este año eventos significativos de sargazo en los municipios de Luquillo, Fajardo, Ceiba, Culebra, Humacao y hasta San Juan, entre otros.

El sargazo se encuentra definido como unas algas marrones pertenecientes al género Sargassum que, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), “se distribuyen extensamente por océanos tropicales y templados, en aguas poco profundas y arrecifes de coral, así como en el mar abierto”.