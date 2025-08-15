viernes

agosto 15, 2025

Últimas noticias

DRNA cierra el balneario de Luquillo, entre otros, ante el paso del huracán Erin

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

LUQUILLO – Como medida preventiva ante el paso del huracán Erin por la zona norte de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunció que el balneario La Monserrate, en Luquillo, será cerrado.

La clausura comenzará mañana, sábado, y se mantendrá hasta nuevo aviso para salvaguardar la vida de los bañistas debido al fuerte oleaje que se espera en la costa.

Otros balnearios que serán cerrados son, el Javier Calderon Nieves (Cerro Gordo) en Vega Alta, Caña Gorda en Guánica y, el Manuel ‘Nolo’ Morales, el cual se ubica en el municipio de Dorado.  

