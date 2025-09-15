SALINAS – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, informó que personal del Cuerpo de Vigilantes y la Unidad Marítima se encuentran atendiendo un derrame de combustible diesel en la bahía del municipio de Salinas el cual fue provocado por el hundimiento de un velero de 36 pies de eslora en horas de la mañana de hoy, lunes.

Conforme al protocolo, el caso fue referido inmediatamente a la Guardia Costera de los Estados Unidos debido al derrame de combustible.

“Desde horas tempranas de la mañana de hoy, lunes, personal del Cuerpo de Vigilantes, adscrito a la Unidad Marítima de Salinas, se encuentra atendiendo el hundimiento de un velero de 36 pies de eslora en el área de la bahía de Salinas. Dicha embarcación se encuentra derramando combustible, en este caso diesel, por lo cual se refirió el asunto, de manera inmediata, a la Guardia Costera de los Estados Unidos”, comentó el Secretario en declaraciones escritas.

El velero auxiliar se hundió en horas de la madrugada de hoy en un área cuya profundidad ronda entre los 12 y 15 pies. Buzos de la Unidad Marítima del DRNA visitaron la zona y evaluaron, preliminarmente, la integridad del casco de la embarcación para verificar de donde proviene el escape de diesel.

“Como parte del trámite, los vigilantes se encuentran buscando al propietario de la embarcación registrada bajo el nombre de ‘Libertad’, y el cual ya fue identificado. Además, nuestro personal se encuentra en el proceso de colocar unas boyas de alerta de navegación para así dejarle saber a todo otro navío que evite la zona del hundimiento para evitar cualquier accidente”, expresó Quiles.

El DRNA expedirá una multa de $5,000.00 al propietario del velero bajo el amparo de la sección 25, del Artículo 35 del Reglamento 6979, más conocido como el ‘Reglamento para la Inscripción, la Navegación y la Seguridad Acuática en Puerto Rico’.