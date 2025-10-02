DRNA asigna vigilantes a 22 playas ante llegada del fenómeno conocido como ‘Marejada de los Muertos’

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, junto al comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, anunciaron que estarán destacando vigilantes en la periferia de unas 22 playas y/o balnearios a través de toda la Isla, desde hoy jueves hasta el próximo lunes, para atender cualquier situación asociada con los efectos del fenómeno conocido como la ‘Marejada de los Muertos’.

El despliegue incluye unos 33 vigilantes por turno.

“Consciente de que en estos días las condiciones marítimas son irregulares con la llegada del fenómeno conocido como la ‘Marejada de los Muertos’, hemos tomado una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar cualquier situación de emergencia. Entre estas, se implementó un agresivo programa de patrullaje preventivo que incluye el destaque de vigilantes en 22 playas y balnearios a través de todo Puerto Rico”, comentó el Secretario mediante declaraciones escritas.

La ‘Marejada de los Muertos’ es un singular evento atmosférico de oleaje intenso que ocurre en Puerto Rico cada año alrededor de principios del mes de octubre. El mismo es causado por los frentes fríos del norte del océano Atlántico y vientos que se propagan como olas a través del Atlántico Tropical que llegan hasta la Isla.

“Agradecemos al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por esta iniciativa tan importante para salvar vidas y prevenir una situación de emergencia. Los vigilantes estamos listos para proveer la seguridad y asistencia que nuestros ciudadanos necesitan ante la llegada de este evento”, dijo Cruz.

Entre las playas a ser monitoreadas se encuentran Piñones (Loíza), Isla Verde (Carolina), Puerto Nuevo (Vega Baja), Cibuco (Vega Baja), La Concha, Ocean Park, Marriott Hotel y Atlantic Beach, todas en San Juan.

Igualmente, habrá presencia de vigilantes en Mar Chiquita (Manatí), Poza del Obispo (Arecibo), Caza y Pesca Islote (Arecibo), Jobos (Isabela), El Túnel Guajataca (Isabela), Mameyito (Aguada), Parque Colón (Aguadilla), Ballena (Guanica), Pozuelo (Guayama), El Bajo de Patillas (Patillas), Palmas del Mar (Humacao), La Pared (Luquillo), el balneario La Monserrate (Luquillo), Escondida (Fajardo) y Flamenco (Culebra).