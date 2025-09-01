DRNA anuncia rehabilitación del programa ‘Mar sin Barreras’ en Luquillo

LUQUILLO -Con una inversión de $98,000, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, anunció el comienzo de los trabajos de rehabilitación de las estructuras de apoyo al programa ‘Mar sin Barreras’ en el balneario La Monserrate en Luquillo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, ha impulsado mejoras a este programa que permite la inclusión plena de personas con diversidad funcional en los espacios de disfrute público, como son las playas.

Los trabajos incluyen la reparación y remodelación de baños y duchas existentes, instalación de equipos sanitarios accesibles, construcción de paredes de hormigón, reemplazo de luminarias y sistema eléctrico, instalación de un nuevo azulejo, así como un panel de alarma y sensores de movimiento para alumbrado, mejoras en la ventilación, iluminación y espacios en cumplimiento conforme a los parámetros de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), rotulación adecuada y acondicionamiento de rutas de acceso para personas con movilidad reducida.

“En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales creemos en mejorar las facilidades de acceso a nuestro Pueblo. La rehabilitación de los sistemas de app al programa ‘Mar sin Barreras’ en Loquillo ha sido una de nuestras prioridades desde que entramos en la agencia en enero. Uniendo esfuerzos hemos logrado identificar la partida necesaria para reconstruir los bancos del programa, facilitando así que más personas puedan utilizar esta plataforma tan singular y de tanta necesidad”, comentó el Secretario.

La empresa EDL Construction. LLC. fue contratada para realizar los trabajos que iniciaron hace unos días.

El programa ‘Mar sin Barreras’ fue impulsado por la exalcaldesa de Luquillo, Edna Josefina Figueroa (QDP), en 1994. El mismo tiene su nombre por el esfuerzo de Rosimar Hernández, quien pidió al gobierno eliminar las barreras para que las personas con impedimentos pudieran acceder al agua de mar.

El 1 de mayo de este año, el Presidente Cameral, junto con el presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de dicho cuerpo legislativo, Ricardo ‘Rey’ Ocasio, y la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, Elinette González, visitaron la facilidad para evaluar sus necesidades.

De acuerdo a cifras de un estudio del American Community Survey, para el 2022 determinó que en Puerto Rico existen alrededor de 700,000 personas con alguna necesidad especial. Eso representa el 22 por ciento de la población.