DRNA anuncia rehabilitación de cuartel de Vigilantes en Culebra

CULEBRA – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, anunció el comienzo del proceso dirigido a rehabilitar el cuartel de los miembros del Cuerpo de Vigilantes en la isla municipio de Culebra.

Los trabajos se centrarán en el reacondicionamiento de la estructura, ubicada en el área de San Ildefonso, incluyendo limpieza de áreas verdes, pintura, reemplazo de luminarias, construcción de un área para el generador eléctrico de emergencia, una zona de almacén, mejoras en los baños, instalación de nueva rotulación y un ‘upgrade’ a los sistemas de comunicaciones, como es el caso del radio de banda corta, entre otros trabajos.

“Nuestros vigilantes en la isla municipio de Culebra hacen una labor encomiable en la protección de los recursos naturales, pero para continuar ese trabajo se necesita mejorar las instalaciones del cuartel y eso es lo que vamos a hacer de forma expedita. La estructura es ideal para las funciones que realizamos, lo que se necesita es un reacondicionamiento, algo que ya se ha programado y se estará empezando próximamente. Con estas mejoras, nuestros vigilantes tendrán más herramientas para atender cualquier situación emergente en la zona”, dijo Quiles.

La isla de Culebra cuenta con la reserva natural Luis Peña.

“Quiero destacar el trabajo de los vigilantes Ilienis Acosta y Cindymar Villanueva, entre otros, que están destacados en Culebra. Los vigilantes son agentes del orden público y tiene un rol bien importante en la defensa del medioambiente y los retos que representa hacerlo en las islas municipio por su distinción geográfica. Por eso le vamos a brindar todos los equipos necesarios. Estamos evaluando, inclusive, nuevos vehículos, entre otros”, añadió el Secretario, quien visitó el cuartel el pasado lunes.

Esta semana, el Secretario del DRNA informó sobre los inicios de los trabajos de reconstrucción del muelle que utilizan los vigilantes en Culebra. Con una inversión de $926,359.44 de fondos obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, la nueva estructura será utilizada para las operaciones marítimas de los vigilantes, incluyendo el patrullaje preventivo, operativos, intervenciones costeras y asistencia en labores de rehabilitación de arrecifes, entre otros.

El muelle se localiza en los predios del cuartel.