DRNA anuncia cierre de balnearios ante paso de la ‘Marejada de los Muertos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que dicha agencia ha cerrado al público tres balnearios que administra en la costa norte, desde hoy sábado, hasta que las condiciones del tiempo así lo permitan, esto ante los efectos del fenómeno conocido como la ‘Marejada de los Muertos’.

“La seguridad de los bañistas, así como todo aquel que utiliza los balnearios administrados por el DRNA es muy importante para nosotros, por eso y ante los efectos que estamos experimentando con la llegada de la ‘Marejada de los Muertos’ hemos tomado la decisión de cerrar los tres balnearios en la zona norte de Puerto Rico. Esta medida es una de precaución y esperamos que el lunes todo vuelva a la normalidad”, comentó el Secretario mediante unas declaraciones escritas.

Los balnearios clausurados son La Monserrate en el municipio de Luquillo, así como el Javier Calderon Nieves (Cerro Gordo) en Vega Alta y el Manuel ‘Nolo’ Morales, el cual se ubica en el municipio de Dorado.

“Nos encontramos en continua comunicación con las autoridades pertinentes, incluyendo el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), para evaluar cualquier cambio o suceso relacionado con este singular evento”, dijo el Secretario.

Quiles, además, recordó que han despachado a miembros del Cuerpo de Vigilantes en la periferia de unas 22 playas y/o balnearios a través de toda la Isla hasta el próximo lunes. El despliegue incluye unos 33 vigilantes por cada turno.

La ‘Marejada de los Muertos’ es un singular evento atmosférico de oleaje intenso que ocurre en Puerto Rico cada año alrededor de principios del mes de octubre. El mismo es causado por los frentes fríos del norte del océano Atlántico y vientos que se propagan como olas a través del Atlántico Tropical que llegan hasta la Isla.