SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, agradeció al capitán de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Luis Rodrígiuez, por su diligencia en sellar dos antiguas tuberías en desuso y las cuales causaron un derrame de aceite el pasado 11 de abril en el área de la bahía de San Juan.

“La colaboración directa entre el DRNA y la Guardia Costera de los Estados Unidos nunca ha sido tan estrecha. En el día de ayer, anunciaron el sellado de dos tuberías en desuso que causaron un derrame de aceite entre los muelles 2 y 3 de la bahía de San Juan. Este es un caso que el departamento ha estado monitoreando desde que sucedió el derrame el 11 de abril, cuando despachamos nuestro personal técnico de la de la División Repuesta Emergencia Ambientales al área para evaluar la situación” , comentó Quiles.

El Secretario, además, reconoció el trabajo del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón, quien inmediatamente actuó enviando personal de apoyo a la zona.

Mediante un parte de prensa, la Guardia Costera notificó que contratistas de dicha agencia sellaron, con concreto, las dos tuberías para evitar posibles nuevas descargas.

Aunque la Guardia Costera tiene la responsabilidad sobre eventos como el antes descrito, el Secretario reiteró que “estamos siempre para asistir en situaciones como esta. Nuestro personal de la División Repuesta Emergencia Ambientales cuenta con el expertise y el entrenamiento para acciones de asistencia, de ser necesario”.