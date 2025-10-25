Doble asesinato y herido de bala en Naguabo

NAGUABO – Un doble asesinato y una persona herida de bala se reportaron a eso de las 5:26 de la tarde del viernes, en la carretera PR-31, kilómetro 10 de la comunidad Río Blanco, en Naguabo.

Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos y personas heridas. Al llegar los agentes encontraron los cuerpos de dos hombres baleados y un tercero con heridas de bala.

Al momento se desconoce la condición del perjudicado.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao investigan.