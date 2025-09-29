Desde su estreno en Broadway, Shrek ha demostrado ser una historia perfecta para convertirse en musical. Su fusión de humor, canciones vibrantes y personajes inolvidables lo convierte en una experiencia teatral que trasciende generaciones. No importa si llegas acompañado de niños, amigos o familiares, el espectáculo asegura una velada llena de risas, emociones y momentos memorables.

La historia de Shrek El Musical

La obra comienza con un Shrek niño, que a los siete años es desterrado por sus propios padres, como dicta la tradición de los ogros. Forzado a enfrentarse solo al mundo, pronto descubre que no es bien recibido por los humanos, quienes lo atacan y desprecian. Ante esto, decide aislarse en un pantano, lugar que se convierte en su refugio de paz y soledad.

Sin embargo, esa tranquilidad no dura demasiado. Un día, un grupo de personajes de cuentos de hadas llega a su hogar en busca de ayuda. Todos ellos han sido expulsados de Duloc por órdenes del temible y excéntrico Lord Farquaad, quien los ha catalogado como “fenómenos”. Shrek, lejos de querer ser un héroe, solo quiere recuperar su pantano. Farquaad le propone un trato: le devolverá sus tierras si logra rescatar a la princesa Fiona, quien lleva años encerrada en una torre custodiada por un dragón.

Así comienza la aventura. Acompañado de su inseparable y cómico amigo Burro, Shrek se embarca en una misión que no solo cambiará su vida, sino también la de quienes lo rodean. En el camino, se encuentran con la poderosa Dragona y, finalmente, con Fiona, una princesa que esconde un secreto: cada noche se transforma en ogro.

El viaje de regreso a Duloc se convierte en una montaña rusa de emociones donde surgen la amistad, el amor y el desafío de aceptarse tal como uno es. Entre malentendidos, enredos y momentos de ternura, la historia culmina en un mensaje poderoso sobre la autenticidad y la importancia de abrazar lo que nos hace únicos.

Un elenco de ensueño

Parte del éxito de Shrek El Musical recae en su talentoso elenco, que logra capturar la esencia de los personajes y al mismo tiempo aportarles frescura:

Shrek: Juan Pablo Díaz

Juan Pablo Díaz Princesa Fiona: Yeidimar Ramos

Yeidimar Ramos Lord Farquaad: Julián Gilormini

Julián Gilormini Burro: Jasond Calderón

Jasond Calderón Dragona: Marileyda

Marileyda Pinocho: Luis Obed

Cada actor brilla en su rol, transmitiendo energía y dinamismo en cada escena. La puesta en escena es colorida, divertida y técnicamente impecable.

Diversión para todas las edades

Lo más llamativo de la función fue la diversidad del público presente. La sala estaba llena de familias con niños, pero también de adultos que disfrutaban cada instante como si volvieran a la infancia. La obra logra un balance perfecto entre humor infantil y guiños para los adultos.

Juan Pablo Díaz ofreció una interpretación sólida como Shrek, transmitiendo tanto rudeza como vulnerabilidad. Jasond Calderón, por su parte, fue un Burro encantador, lleno de energía y comicidad. Sin embargo, el gran robo-escenas fue Julián Gilormini como Lord Farquaad, quien logró arrancar carcajadas constantes al actuar gran parte de la obra de rodillas, aportando un elemento físico y visual hilarante. Su carisma hizo que el público disfrutara cada aparición del villano.

Una experiencia teatral imperdible

BAS Entertainment ha demostrado nuevamente su capacidad de traer producciones de calidad internacional a Puerto Rico. La puesta en escena de Shrek El Musical no solo es un deleite visual y musical, sino también una experiencia que emociona a grandes y pequeños.

Ver esta historia tan querida adaptada al teatro musical resulta emocionante. La escenografía, el vestuario, la iluminación y los números musicales crean un espectáculo inolvidable que nadie debería perderse.

Lo mejor es que se han anunciado nuevas funciones. Si quieres vivir esta aventura llena de magia, humor y corazón, entra ahora mismo a Ticketera y asegura tus boletos antes de que se agoten.

Conclusión

Shrek El Musical no es solo un musical, es una celebración del teatro, la música y la imaginación. Una experiencia que confirma que en el teatro, al igual que en el reino de Muy Muy Lejano, todo es posible.