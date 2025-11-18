Disney revela el primer vistazo a Moana en live-action

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Disney presentó el primer tráiler y el póster oficial de la esperada película live-action Moana. La producción marca el regreso de la historia que conquistó al mundo en 2016, esta vez con una visión más realista. Catherine Lagaʻaia interpreta a Moana, mientras que Dwayne Johnson retoma su papel como Maui, el semidiós cambiante y embaucador que se convirtió en un ícono del filme original.

El lanzamiento del tráiler confirma el compromiso de Disney con reimaginar sus clásicos modernos con una escala cinematográfica más ambiciosa. El avance ofrece un vistazo al mundo de Motunui, manteniendo el espíritu y la energía de la versión animada.

Aquí compartimos su tráiler:

https://www.youtube.com/watch?v=HKwvFVAqtoE

Motunui Toma Vida en una Escala Cinematográfica

El tráiler permite ver una representación más física y tangible de la isla de Motunui. Los paisajes son más amplios, los detalles culturales más marcados y los tonos visuales recuerdan las tradiciones del Pacífico Sur. El avance destaca elementos clave como:

El océano, que vuelve a mostrarse como un personaje con propósito.

Los Kakamora, un grupo de pequeños guerreros tan intensos como cómicos.

El regreso de la icónica línea musical: “I Am Moana.”

La película parece apostar por una combinación equilibrada entre realismo visual y la magia emocional que definió la película original.

Un Reparto que Honra las Raíces del Pacífico

El elenco seleccionado por Disney destaca por su conexión con Oceanía. Catherine Lagaʻaia, nacida en Australia y de ascendencia samoana, aporta autenticidad al papel de Moana.

Dwayne Johnson regresa como Maui, un personaje profundamente ligado a su propia herencia polinesia.

A ellos se suman:

John Tui como Chief Tui, el firme líder de Motunui y padre de Moana.

Frankie Adams como Sina, una figura maternal decidida y juguetona.

Rena Owen como Gramma Tala, la guía espiritual que inspira a Moana.

Este reparto busca reforzar el respeto por la cultura que inspiró la historia, algo que Disney ha destacado desde el inicio del proyecto.

Una Historia Fiel que Expande la Aventura Original

La versión en live-action mantiene el núcleo narrativo que convirtió a Moana en un fenómeno global. Moana escucha el llamado del Océano y decide viajar más allá del arrecife para salvar a su pueblo. Esta travesía representa un viaje personal y espiritual, lleno de descubrimientos y desafíos.

Junto a Maui, Moana enfrenta criaturas míticas, tensiones personales y revelaciones sobre su destino. El live-action promete profundizar en temas de identidad, tradición y liderazgo. También se espera una expansión visual que lleve la aventura a nuevas alturas.

Un Equipo Creativo de Alto Nivel

La cinta está dirigida por Thomas Kail, ganador de premios Emmy y Tony por Hamilton. Su participación marca un enfoque más teatral y emocional en la puesta en escena.

La producción incluye nombres destacados:

Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda como productores.

Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho como productores ejecutivos.

Cravalho, quien dio vida a Moana en la versión animada, asegura una continuidad emocional con el legado del personaje.

Un Estreno Esperado en 2026

Disney confirmó que la película llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de julio de 2026. Con esta fecha, Moana se une a la lista de adaptaciones live-action de Disney que buscan conectar con nuevas audiencias mientras celebran grandes historias modernas.

Todo apunta a que la nueva versión será una experiencia visual inmersiva que honrará la cultura, los personajes y la emoción que hicieron de Moana un clásico reciente.

