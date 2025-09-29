Disney lanza el tráiler final de Zootopia 2 con nuevas sorpresas

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Disney ha lanzado el tráiler y el póster final de Zootopia 2, la esperada secuela de la exitosa película animada que conquistó al público en 2016. La nueva entrega llegará a los cines el 26 de noviembre de 2025, justo en el Día de Acción de Gracias, posicionándose como uno de los estrenos más grandes del año para toda la familia.

La trama promete expandir aún más el mundo de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora se enfrentan a nuevos misterios dentro de la vibrante ciudad de Zootopia.

Gary De’Snake y la población oculta de reptiles

El tráiler ofrece un vistazo emocionante a Gary De’Snake, una pitón enigmática con la voz del ganador del Óscar Ke Huy Quan. Este encuentro revela la existencia de una población secreta de reptiles en la ciudad, un giro narrativo que añade profundidad al universo de Zootopia.

La dirección está a cargo de Jared Bush y Byron Howard, ambos ganadores del Óscar y figuras clave en Disney Animation, con la producción de Yvett Merino.

Un elenco de voces de primer nivel

Ginnifer Goodwin regresa como la decidida Judy Hopps.

regresa como la decidida Judy Hopps. Jason Bateman vuelve como el ingenioso Nick Wilde.

vuelve como el ingenioso Nick Wilde. Idris Elba retoma su papel como el jefe Bogo.

retoma su papel como el jefe Bogo. Nate Torrence reaparece como Clawhauser, el simpático recepcionista.

reaparece como Clawhauser, el simpático recepcionista. Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song interpretan a la influyente familia Lynxley.

interpretan a la influyente familia Lynxley. Fortune Feimster presta su voz a Nibbles Maplestick, un castor podcaster obsesionado con misterios reptilianos.

presta su voz a Nibbles Maplestick, un castor podcaster obsesionado con misterios reptilianos. Patrick Warburton interpreta al actor convertido en político, Brian Winddancer.

interpreta al actor convertido en político, Brian Winddancer. Quinta Brunson se suma como la Dra. Fuzzby, un quokka terapeuta lleno de ternura.

se suma como la Dra. Fuzzby, un quokka terapeuta lleno de ternura. Ed Sheeran y Blake Slatkin participan con cameos como ovejas, interpretando a Ed Shearin y Baalake Lambkin.

Shakira regresa como Gazelle con la canción “Zoo”

La música tendrá un rol central en la secuela gracias a Shakira, quien regresa como la estrella pop Gazelle. Su nueva canción, “Zoo”, fue escrita junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, y se lanzará como sencillo el 10 de octubre de 2025.

La banda sonora completa, compuesta por Michael Giacchino, estará disponible el 21 de noviembre de 2025, días antes del estreno en cines.

Estreno en cines y llegada a Disney+

Zootopia 2 debutará en la gran pantalla el 26 de noviembre de 2025 y, según Disney, estará disponible en Disney+ a inicios de 2026. Mientras tanto, los fanáticos pueden revivir la primera película y la serie derivada Zootopia+ en la plataforma.

Conclusión

Con nuevos personajes, música original de Shakira y Ed Sheeran, y una historia que promete ampliar la diversidad de Zootopia, esta secuela tiene todos los ingredientes para repetir el éxito de la primera entrega. Sin duda, será uno de los estrenos más esperados del 2025.

