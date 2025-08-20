Direct Relief lidera feria médica con enfoque oncológico

VIEQUES – Por tercer año consecutivo, una coalición de organizaciones de salud lideradas por Direct Relief, realizaron una Feria de Salud en Vieques el viernes 15 y sábado 16 de agosto, llevando servicios médicos especializados, cerrando así las brechas de acceso a servicios esenciales para los Viequenses.

Esta iniciativa representa un modelo único de colaboración entre siete organizaciones claves: Direct Relief, HealthproMed, La Fondita de Jesús, Vieques en Rescate, Fundación Atención Atención, el Banco de Alimentos y el Oncológico Sobre Ruedas, quienes unen esfuerzos para ofrecer servicios de salud primarios, oncológicos especializados y servicios sociales a la comunidad viequense.

«Esta feria de salud representa exactamente lo que puede lograrse cuando organizaciones con una misión común deciden colaborar por el bienestar de nuestras comunidades más vulnerables», expresó la Lcda. Ivonne Rodríguez- Wiewall, asesora ejecutiva de Direct Relief. «Para muchos viequenses, estos dos días podrían marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío, entre recibir apoyo especializado o enfrentar una condición médica en soledad.”

Entre los servicios médicos especializados que se proveyeron en la iniciativa será ofrecida por la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, que traerá un equipo completo de especialistas, incluyendo:

Ginecólogos para pruebas de PAP y cernimiento de cáncer de senoUrólogos para cernimientos de cáncer de próstata

Dermatólogos para evaluaciones especializadas

Servicios de mamografía

Pruebas genéticas que normalmente requieren viaje a San Juan

Apoyo psicológico especializado para pacientes oncológicos

Además de los servicios oncológicos, HealthproMed ofreció servicios de salud general incluyendo exámenes físicos y dentales, vacunación para requisitos escolares del Departamento de Educación, salud mental, consejería en uso y abuso de sustancias, pruebas de VIH, y servicios de optometría.

Un componente especialmente significativo del evento fueron las visitas domiciliarias a pacientes encamados, que fueron realizadas por el personal clínico de La Fondita de Jesús y el Dr. Pedro Juan Vázquez, más conocido como PJ Sin Suela, asegurando que los pacientes con movilidad limitada y sus cuidadores también reciban atención médica especializada.

«Como organización nacida desde la comunidad viequense, sabemos de primera mano las barreras que enfrentan nuestros pacientes oncológicos para acceder a servicios especializados», manifestó Hilda M. Bonilla, presidenta de Vieques en Rescate. «Ver llegar estos servicios directamente a nuestra isla, incluyendo las visitas domiciliarias que tanto necesitamos, es el norte de nuestra misión por los pasados 12 años de que cada viequense tenga acceso a atención oncológica de calidad sin tener que abandonar su hogar y su red de apoyo.»

Rodríguez – Wiewall concluyó que “todo lo que Direct Relief logra en Puerto Rico es posible gracias a las donaciones de individuos, empresas y entidades comprometidas con el bienestar de la isla. Cada contribución, independientemente de su tamaño, ayuda a mantener y expandir estos programas esenciales que mejoran la calidad de vida de miles de puertorriqueños”.

Para más información sobre cómo colaborar con Direct Relief o conocer más sobre sus programas en Puerto Rico, visite www.directrelief.org/puertorico.