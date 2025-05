Pastor Roberto Nieves

Iglesia Vida Fructífera

“1 Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. 2 Mi vida corría peligro, y él me libró de la muerte; me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. 3 Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios”. Salmos 40:1-3 TLA

Hoy día es cuando más medios de comunicación tenemos, tecnología y accesibilidad, pero es también donde el ser humano está más ocupado, menos accesible, más desconectado y es hasta impersonal. Podemos estar en un mismo lugar, pero eso no implica que estemos conectados; cada uno en su mundo. Estamos tan desconectados, fragmentados y enfocados en nuestros asuntos que a veces no estamos disponibles para aquellos que amamos y que son importantes en nuestra vida.

En medio de la desconexión, Dios nos invita a que clamemos a Él.

(Jeremías 33:1-3 NVI) “La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando este aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza: “Clama a mí y te responderé; te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes”.

Dios no está ocupado, sino que siempre está accesible.

(Salmo 138: 3-8 TLA)

Dios siempre está disponible, pero ahora bien, Él requiere una acción del corazón.

(Salmo 139: 1-7 TLA)

“Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente”.

Dios escucha y está accesible a todo el que con sencillez y transparencia de corazón se acerca.

(Salmo 51:17 TLA)

¿Esto por qué? (Jeremías 17: 9-10 NTV)

No tan solo está disponible, sino que está dispuesto.

(Mateo 8: 2-3 TLA)

Tienes que comenzar a caminar, a confiar y a accionar la fe, para que comiences a experimentar su gran poder y tener una vida victoriosa, triunfante, con un propósito poderoso.

“Puso mis pies sobre suelo firme y, a medida que yo caminaba, me estabilizó”. (Salmos 40:2 NTV)

Cuando vives conectado y sintonizado a la voz de Dios (su Palabra), esta te fortalece, te inspira y te desafía a que continúes y jamás te detengas.

(Romanos 10:17 RVR95)

La fe te desafía a que sigas creyendo, sigas hacia adelante; esta actitud provocará el cumplimiento de la promesa.

(Romanos 4:17-21 NTV)

Nuestro Padre siempre está disponible, accesible y dispuesto a obrar poderosamente a tu favor y con los tuyos.