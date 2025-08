Dios está en la Tierra – Parte 2

Pastor Reinaldo López

¿Por qué entonces buscas en el cielo al que a la tierra ha descendido?

La tradición nos ha enseñado a buscar a Dios en el cielo, y no es menos cierto que Jehová está en su trono, pero el Espíritu de Dios nos está motivando a ver a Dios aquí y ahora, en una relación de ahora, del momento. El Ruah es el Espíritu dando vida a los seres humanos. Ese es su nombre.

El mismo Espíritu que ayer usó a Moisés, hoy me ha comisionado este mensaje. Un mensaje contundente que la iglesia tradicional conoce, pero relativamente trivial, y ese mensaje más que trivial es un mensaje de aquí y ahora para entender esa forma en que el Espíritu se nos quiere revelar.

El Espíritu habla hoy a los buenos amigos que me leen, que está en la tierra buscando a sus hijos perdidos en el vicio y la confusión para traer a ellos claridad de conciencia a fin de que puedan entender su voluntad perfecta.

Pídele hoy, a través de esta oración en voz alta: “Espíritu de Dios, Ruah amado, hoy vengo a tu presencia reconociendo que he pecado y por eso vengo arrepentido. Para que, si alguna sentencia hubiera sobre mi cabeza, fuésemos de ella hallados inocentes. Te pido que en tu manifestación te pueda entender y conocer como el Dios que está en la tierra y entre nosotros para guiarnos a toda verdad. Dame claridad de conciencia para entenderte y vivir contigo aquí abajo siendo obediente y siguiendo la ley. Ayúdame a sobresalir en la obediencia y ayúdame a entender este mensaje glorioso. Reconozco que Jesús es Dios y que fue resucitado de entre los muertos y en ese nombre seré salvado. Ayúdame a discernir tu voz y ayúdame a reconocer que en tu instrumento, el pastor Reinaldo, me has hablado hoy en el nombre de Jesús. Amén”.

Si has logrado hacer esa oración, desde hoy tendrás la puerta abierta para conocer al Dios que trascendió la historia. Que no solo está arriba, sino que está abajo entre nosotros hasta que Jesús regrese.

Que esta palabra haya dado luz a tu corazón, que es tu mensaje y que sea el inicio para que Ruah, que es la manifestación del Espíritu de Dios, inicie la unidad de tu vida con esta congregación.

A todos les bendigo y a todos les abrazo en el amor que el Espíritu nos ha enseñado a amar.