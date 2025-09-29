Diligencian orden de arresto por actos lascivos y maltrato a menor ocurrido en Caguas

CAGUAS – Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, informaron sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Pedro S. Malavé Ortiz de 42 años y residente en el mencionado municipio, contra quien pesaba una fianza de 100,000 dólares por violaciones a los artículos 133 (Actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico y 53B (Maltrato) de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, expedida por la juez María T Hernández Calzada del tribunal de Caguas.

Surge de la información, que, en horas de la tarde del jueves, 12 de junio en Caguas, el imputado cometió los actos en contra de una menor de 17 años.

Malavé Ortiz fue llevado ante la mencionada juez para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 8 de octubre.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Mariliza Dónes, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del área de Caguas y el diligenciamiento, a cargo del agente Héctor M. Solivan, bajo la supervisión del teniente Rafael Rodríguez Otero.