agosto 07, 2025

Destacada participación del grupo Areyto Ballet Folklórico Nacional de Puerto Rico en Italia

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

CAROLINA – El grupo Areyto Ballet Folklórico Nacional de Puerto Rico participó con éxito en el Latium World Folkloric Festival en Italia, celebrado del 24 de julio al 7 de agosto.

Durante 15 días, el grupo Areyto Ballet Folklórico compartió tarima con siete grupos del mundo, entre ellos Nueva Zelanda, África (Binni), Colombia, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos, demostrando los bailes folclóricos, la cultura y tradición de cada país.

El festival cumple 50 años y es la cuarta vez que Puerto Rico participa. La primera vez que la representación boricua participó fue en 1981. Según se detalló, desde ese momento la amistad y fraternidad ha perdurado y han vuelto a compartir en la ciudad de Cori Latina, Italia.

“Nuestra alegría, ritmo y color han hecho que en todos los desfiles y espectáculos la estrella de Puerto Rico vuelva a brillar y ser reconocida como una de las mejores expresiones de la cultura y el baile alrededor del mundo”, expresó Martin Matta, uno de los integrantes de Areyto.

Una vez más, la directora Estela “Mimi” Ortiz Aguilu vuelve a poner en el mapa a Puerto Rico, a través de tantos años de dedicación y entrega promoviendo la cultura y tradición a través del baile.

 

