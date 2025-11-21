Delincuentes impactan colmado en Río Grande y roban caja registradora con $15,100

RÍO GRANDE – En la mañana del viernes, se reportó un escalamiento en el colmado «Wik», ubicado en la marginal Las Dolores, en Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, dos personas, que se desplazaban en un Kia Soul de color gris, utilizaron la parte trasera del vehículo para impactar la entrada del establecimiento, logrando así acceder al interior y llevándose la caja registradora.

El valor estimado de los bienes sustraídos y los daños ocasionados asciende a $15,100.

El caso fue remitido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo para su investigación.