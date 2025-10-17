Delincuentes chocan a conductor para robarle en Carolina

CAROLINA – La Policía investiga un incidente en el cual unos pillos chocaron a un hombre para robarle, a eso de las 4:20 de la tarde del jueves, en la carretera PR-3 intersección con la avenida José Severo Quiñones, en Carolina.

Según alegó el querellante, que transitaba en su vehículo Toyota Tercel, cuando Toyota Tercel, verde, lo impactó por el bumper, cuando cambió la luz.

Como consecuencia, el hombre se detuvo en la marginal, una mujer se bajó del otro vehículo y se le acercó. Del otro carro, se bajaron además dos hombres con ropa oscura que anunciaron el asalto.

Los sospechosos lo despojaron de su cartera con documentos personales y unos 270 dólares en efectivo. Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico en ruta hacia la carretera PR-887.

El caso fue referido a personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.