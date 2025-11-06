Definidas las series de cuartos de final de la COPUVO

Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – La Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO) anunció el inicio de la postemporada 2025, que comenzará el jueves, 6 de noviembre, con las series de cuartos de final. Ocho equipos avanzaron a esta nueva etapa del torneo tras una intensa fase regular que dejó fuera a las Criollas de Caguas y a las Llaneras de Toa Baja.

Las Cangrejeras de Santurce (40 puntos, 12-0) dominaron la tabla global con récord perfecto, seguidas por las Amazónicas de Trujillo Alto (33 puntos, 9-3) y las Bravas de Cidra (30 puntos, 8-4).

Del cuarto al sexto lugar se ubicaron las Carolina Big Sisters (24 puntos, 8-4), las Vaqueras de Bayamón (24 puntos, 7-5) y las Guayanilla Volley Girls (21 puntos, 6-6).

Las últimas dos franquicias en obtener su boleto fueron las Aguadilla Lady Sharks y Las de la Mancha de Corozal.

Aguadilla selló su clasificación el martes, 4 de noviembre al vencer cómodamente a las Criollas con parciales de 25-20, 25-9 y 25-15, en un partido donde Xiomara Ortiz fue elegida la jugadora más valiosa. Con el triunfo, las Lady Sharks finalizaron con 14 puntos y récord de 4-8.

Por su parte, Corozal superó a Guayanilla en cuatro parciales (25-21, 21-25, 25-20, 27-25), en la Escuela del Deporte Raúl’Americano’ Hernández. La central Jenselyn Morales fue figura clave en la victoria por Las de la Mancha, mientras que Gabriela García se destacó por las Volley Girls.

Con 12 puntos y marca de 4-8, Corozal se quedó con el octavo y último puesto clasificatorio.

Las Criollas (5 puntos, 1-11) y las Llaneras (4 puntos, 1-11) quedaron eliminadas de la contienda.

Las series, pautadas a un máximo de tres partidos (formato 3-2), se desarrollarán del 6 al 9 de noviembre.

Cruces de los Cuartos de Final

Serie A: Cangrejeras de Santurce vs. Las de la Mancha de Corozal

Serie B: Amazónicas de Trujillo Alto vs. Aguadilla Lady Sharks

Serie C: Bravas de Cidra vs. Guayanilla Volley Girls

Serie D: Carolina Big Sisters vs. Vaqueras de Bayamón

