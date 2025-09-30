CAROLINA – El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, junto a líderes de distintas denominaciones eclesiásticas de la ciudad, firmó un decreto que da paso a 40 días de ayuno, oración y reflexión en Carolina.

La jornada comenzó con un acto oficial y se extenderá hasta el lunes, 10 de noviembre. Este será el decimosexto año consecutivo en que la Tierra de Gigantes se une bajo un mismo propósito espiritual.

“Queremos unirnos en un mismo sentir, pidiendo al Altísimo dirección y fortaleza para nuestras familias, nuestras comunidades, para el gobierno carolinense y, claro está, para la iglesia, en un clamor por la paz, la esperanza y la solidaridad que tanto necesitamos en estos tiempos”, expresó el alcalde carolinense, al dirigirse a los delegados de base de fe que le acompañaron durante la firma del decreto.

De igual modo, el primer ejecutivo municipal sostuvo que estas 40 jornadas continuas de oración buscan reforzar el compromiso de Carolina con los valores espirituales, familiares y comunitarios, exhortando a toda la ciudadanía a unirse a este tiempo de reflexión. “Agradecemos a los líderes de base de fe por su compromiso, y por caminar junto a nosotros en esta noble misión”, añadió Aponte Dalmau.

Este año, la reflexión se fundamentará en el Salmo 2, versículo 7:

“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy”.

Asimismo, los clamores estarán dirigidos especialmente a la iglesia, la comunidad y el gobierno. Con el objetivo de impactar directamente a los servidores públicos, se celebrarán actos de oración y reflexión en la Plazoleta de la Casa Alcaldía, de lunes a viernes de 7:00 a 7:50 de la mañana, abiertos a empleados municipales y ciudadanos que deseen participar.

La Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe, adscrita al Departamento de Servicios al Ciudadano del Municipio de Carolina, es la encargada de coordinar y dar seguimiento a las distintas actividades de la jornada, reafirmando el vínculo de colaboración que une al ayuntamiento con las comunidades eclesiásticas y organizaciones de fe.