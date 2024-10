Profeta Jessica Acevedo

¡Decisiones! Sin duda alguna, una acción la cual tomamos a menudo. Determinación para traer una solución, manera de resolver conflictos y, sin duda, acciones para cumplir metas, tareas y hasta propósitos.

Las decisiones suelen ser ligeras o complejas, algunas las tomamos con conciencia, otras por costumbre y otras por necesidad. Para la gente de fe, no muy lejano, al igual que para los que no comparten una fe, es parte de un “libre albedrío”, libertad para tomar las decisiones sin necesidad de ser juzgados por un sistema, por una sociedad o por un grupo determinado, aún cuando estos estén en contra de lo pensado en accionar.

La realidad que se vuelve una democracia, donde cada individuo toma la decisión para ejercer junto a un número de personas que dominan con la determinación en una decisión firme y final. Acciones las cuales pueden crear consecuencias positivas o negativas, un efecto a corto o largo plazo, y que, sin duda alguna, creará un efecto que podrá perdurar hasta por largas generaciones y tiempos.

1 Corintios 10:23: “Todo me es permitido, más no todo me convendrá más adelante del camino”

Cierto es que cada decisión conlleva una acción ejecutada, la cual desde hace muchos años, los pueblos y comunidades han contado con hombres y mujeres que presidan el ejercer un liderato como parte de la dirección, visión, comunicación y el progreso en nuestra sociedad y generación futura.

Hubo un pueblo que se apresuró a clamar por un rey puesto, sin conocer que un tiempo después se endurecería su corazón hasta no importarle el sufrimiento y las pérdidas del pueblo. Debido a esto, la Palabra de Dios exhorta que clamemos con conciencia y profundidad, para recibir el conocimiento revelado desde los cielos a través del Espíritu de Dios, para poder ser avisados, pues es quien conoce los pensamientos dentro del corazón de cada hombre. Fueron puestos reyes y fueron quitados también por la opresión hacia el pueblo y la falta de sensibilidad para hacer lo correcto en lo secreto y frente al público.

Por lo tanto, lo tradicional, lo cotidiano, los ejemplos de hombres ni sus agendas, podrán estar tan cerca de lo verdadero como lo que es pesado desde el corazón de Dios sobre los corazones de los hombres. En este tiempo de decisiones, recordemos que cada acción conllevará consecuencias en nuestra vida personal, emocional, familiar y como pueblo. Es un momento de no temer, no perder el enfoque, no dudar y, con sabiduría, ejercerlo de manera segura y por convicción de lo correcto para evitar luego decepción, frustración y dolor. La sabiduría te llevará siempre hacer lo correcto, aunque no todos estén en acuerdo con tu decisión.

Santiago 1:5: “Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios y lo recibirá abundantemente”.

Entonces me atrevo a invitarte para que conozcas ¿por qué eliges un voto, por qué darás este voto y para qué darás ese voto? Que el Espíritu de Dios te regale sabiduría, conciencia y conocimiento cada día en tus días.