Deberías creer en lo que Dios cree de ti

Madeline Merced

Capellán

Todos tenemos sueños y metas, pero en ocasiones no avanzamos hacia ellos porque no nos sentimos completamente seguros. Nos falta creer, dudamos y perdemos una gran oportunidad para conseguir eso que anhelamos. ¡Anímate! Dios cree en ti.

“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva” (Fil. 1:6 Nueva Traducción Viviente).

¿Recibes más de lo que esperas o solo lo que crees? Quizá no lo has notado, pero nuestros pensamientos y expectativas ejercen muchísimo poder e influencia en nuestra vida. Por esto, es probable que no recibamos lo que merecemos. Solo recibimos aquello que creemos, tanto para lo negativo como lo positivo.

Cree cosas buenas

Empieza por creer cosas buenas. Sé constante, esforzado y sobre todo, cree que podrás alcanzar cosas mejores. Haciendo esto verás que día a día estarás mejor en cada área de tu vida. Cuando lleguen los momentos difíciles, no creas que te vas a quedar ahí, piensa que saldrás de ese duro momento y confía que Dios cambiará esa situación de manera sobrenatural. Cuando pases por momentos difíciles, no esperes lo peor, no hagas planes para el fracaso. Esa forma de pensar te derribará. Ora por dirección y espera que Dios traiga bendición. Aún si tu vida es un completo desastre en este momento, tu actitud, y lo primero que deberías hacer, es creer que Dios transformará esta situación para tu crecimiento y a través de ella te harás más fuerte. Comienza a creer que Dios te sacará adelante.

Es importante ver aquello que Dios ve en nosotros, ya que es muy difícil ver más allá de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si lo primero que piensas al empezar algo es que no podrás lograrlo o conseguirlo, definitivamente no podrás.

Para avanzar en la vida, tenemos que cambiar nuestro enfoque y creer en la palabra de Dios, creer que Él quiere llevarnos de victoria en victoria.

Si te enfocas en lo negativo, estás permitiendo, por decisión propia, ser derrotado

Es un hecho que Dios nos ayudará, pero tú vas a decidir si mantienes el enfoque en todas las cosas negativas y en lo que no se puede hacer, o te enfocas en lo que sí se puede. Si te enfocas en lo negativo, estás permitiendo, por decisión propia, ser derrotado. Estarás abriendo la puerta al enemigo al permitir que pensamientos, palabras, acciones y actitudes destructivas dominen tu vida. El enfoque correcto lo encontrarás buscando a Dios, Él te mostrará sus posibilidades y lo que quiere para ti. Tu fe puede hacer que Dios obre de una manera sobrenatural en tu vida.

Por medio de la fe atraviesas obstáculos y lograrás llegar a nuevos niveles de victoria. Pero depende de ti, de tu manera de ver las cosas. ¿Estás enfocado en tus problemas, o en lo que Dios puede hacer?