De San Juan a Caguas: LUMA trabaja para modernizar la red eléctrica

(Foto/Suministrada)
NORESTE – Según la compañía LUMA, el estatus del sistema eléctrico se encuentra en un 99.90% de los clientes con el servicio.

Mejoras planificadas
LUMA lleva a cabo trabajos para aumentar resiliencia de los postes en San Juan.

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

La empresa reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continúa el mantenimiento programado, agradecieron la paciencia y comprensión de los clientes.

Además de los trabajos programados, se realizan mejoras al sistema que no representan interrupción del servicio y que contribuyen a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

    • San Juan – Calle Estonia y Estocolmo en Urb. Caparra Heights; calles 58 SE, 7 SE y Casia en Urb. La Riviera.

  • Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

    • San Juan – Urb. El Remanso, calle Arroyo A9 – A99.

  • Nueva Construcción

    • Caguas – Bo. Tomás de Castro, sector Sola Carr. 761 km 2.0 int., PR 761 km 21.1, Bo. Turao; Calle Julián Bengoetxea, esquina Calle Modesta, San Martín.
    • San Juan – Calle Julián Bengoetxea, esquina Calle Modesta, San Martín.

Para información y horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, se puede visitar lumapr.com/mjorasplanificadas.

