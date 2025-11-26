De San Juan a Caguas: LUMA trabaja para modernizar la red eléctrica

NORESTE – Según la compañía LUMA, el estatus del sistema eléctrico se encuentra en un 99.90% de los clientes con el servicio.

Mejoras planificadas

LUMA lleva a cabo trabajos para aumentar resiliencia de los postes en San Juan.

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

La empresa reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continúa el mantenimiento programado, agradecieron la paciencia y comprensión de los clientes.

Además de los trabajos programados, se realizan mejoras al sistema que no representan interrupción del servicio y que contribuyen a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes San Juan – Calle Estonia y Estocolmo en Urb. Caparra Heights; calles 58 SE, 7 SE y Casia en Urb. La Riviera.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos San Juan – Urb. El Remanso, calle Arroyo A9 – A99.

Nueva Construcción Caguas – Bo. Tomás de Castro, sector Sola Carr. 761 km 2.0 int., PR 761 km 21.1, Bo. Turao; Calle Julián Bengoetxea, esquina Calle Modesta, San Martín. San Juan – Calle Julián Bengoetxea, esquina Calle Modesta, San Martín.



Para información y horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, se puede visitar lumapr.com/mjorasplanificadas.