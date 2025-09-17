CEIBA – Desde la costa este de Puerto Rico hasta las luces de Nueva York, la diseñadora Bernice Viera logró transformar un sueño en una realidad internacional. Su marca Viera Leather Handbags, nacida en un pequeño taller en el pueblo de Ceiba, brilló en la pasarela del New York Fashion Week (NYFW) 2025, consolidándose como símbolo de lujo, identidad y orgullo boricua.

Lo que comenzó como un pasatiempo y una aspiración personal, se convirtió en una marca de prestigio que proyecta al talento ceibeño, puertorriqueño, en escenarios globales. Con manos dedicadas y visión clara, Viera llevó a NYFW una colección de carteras, maletines, correas y pulseras hechas completamente a mano, destacando por su calidad artesanal y sofisticación.

En esta edición, Viera Leather Handbags colaboró con Reynaldo José Design Studio en la presentación de la colección Golden Hollywood, un despliegue de moda que evocó elegancia y glamour. Las piezas de cuero artesanal de Bernice Viera se integraron con maestría a la propuesta, recibiendo la atención de críticos, diseñadores y amantes de la moda.

“Ser parte de un escenario de la magnitud de NYFW 2025 es un honor invaluable. Esta oportunidad no solo representa a mi marca, sino también el talento, la creatividad y la excelencia de Puerto Rico”, expresó Viera.

Más allá de la pasarela, la historia de Viera Leather Handbags es un testimonio de perseverancia y visión. La diseñadora reafirma que los sueños no tienen fecha de caducidad y que, con constancia y dedicación, cualquier meta puede alcanzarse.

Hoy, Viera Leather Handbags se erige como un emblema de orgullo cultural y empoderamiento creativo, llevando un pedazo de Puerto Rico al mundo de la moda internacional.

Quienes deseen seguir descubriendo más sobre esta marca y su creadora pueden visitar www.vierapr.com, seguir en Instagram a @vierapr1 y conocer también a su colaborador en pasarela, el diseñador @reynaldojosedesignstudio.