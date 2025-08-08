viernes

agosto 08, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Dan con el paradero de persona que había sido secuestrada en Río Grande

(Foto/Suministrada)
RÍO GRANDE – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Río Grande, fueron alertados en la mañana de hoy viernes, sobre un individuo que había sido secuestrado, en hechos ocurridos en la carretera 191, en dirección a El Yunque, en Río Grande.
 
Según se informó, mientras un hombre de 47 años se encontraba frente a una barbería, se le acercó un vehículo con varias personas a bordo del mismo, indicándole que se montara, acto seguido lo transportan a la carretera 191 en Río Grande, donde lo amordazaron y ataron de manos y pies.
 
De acuerdo al querellante, durante el incidente lo torturaron agrediéndolo con golpes y recibiendo quemaduras con encendedores tipo antorcha (lighter) en diferentes partes del cuerpo.  
 
El querellante fue atendido en el lugar por paramédicos y llevado en ambulancia a una institución hospitalaria, su condición fue descrita como estable.
 
Agentes, adscritos a la División de Agresiones del C.I.C. de Fajardo, se hicieron a cargo de la investigación.

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Síguenos: