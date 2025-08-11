DACO pide al Supremo atienda caso sobre inmunidad a LUMA

SAN JUAN – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) solicitó al Tribunal Supremo la certificación intrajurisdiccional y una sentencia declaratoria que anule la Resolución y Orden del 31 de mayo de 2021 del Negociado de Energía (NEPR) sobre la inmunidad otorgada a LUMA Energy por daños a equipos por problemas de voltaje.

“El presente caso gira exclusivamente en torno a una controversia de derecho constitucional: si una agencia administrativa de la Rama Ejecutiva… tiene autoridad legal para conferir inmunidad a un ente privado, sin la autorización legislativa expresa”, dice el escrito radicado por la secretaria de la agencia, Valerie Rodríguez Erazo.

“Representantes de LUMA declararon bajo juramento que han recibido 1,828 querellas de consumidores… dichas querellas no han sido atendidas por entender que están eximidos de responsabilidad, a tenor con la Resolución del 31 de mayo de 2021 del NEPR”, sostiene el escrito.

DACO alega que el NEPR carece de autoridad para conceder inmunidad a un ente privado sin autorización legislativa expresa. El relevo exime por pérdidas y daños vinculados a la operación y al suministro eléctrico por interrupciones o defectos, y por negligencia simple, negligencia crasa o conducta dolosa, además de lucro cesante, daños punitivos, indirectos o consecuenciales.