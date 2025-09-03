Cumbre de Prevención de Alcohol y Conducir 2025 celebra 25 años educando e impactando

SAN JUAN – El Proyecto FIESTA CREATIVO, una iniciativa educativa de Hogar CREA, Inc., celebrará el 25 aniversario de su Cumbre de Prevención de Consumo de Alcohol y Conducir Bajo sus Efectos, el próximo 12 de septiembre de 2025 a las 8:30 a.m., a través de una transmisión especial en videos en el salón de actividades, Green Room, en Saint Just, Trujillo Alto.

Durante más de dos décadas, FIESTA CREATIVO ha trabajado con jóvenes y adultos en toda la isla, orientando y empoderando a sus pares sobre los riesgos y consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Esta labor se realiza mediante programas educativos, actividades de prevención y presentaciones artísticas con un fuerte componente comunitario.

En esta edición especial de la Cumbre, los distritos de Bayamón, Cayey, Juncos, Ponce, Mayagüez, San Juan y Trujillo Alto presentarán obras en video desarrolladas por los propios participantes del programa, enfocadas en la prevención de choques relacionados con el alcohol y la concienciación sobre la Ley 22-2000.

Además de ser un espacio educativo, la Cumbre representa una plataforma de expresión y transformación para cientos de participantes que han decidido tomar un nuevo rumbo en sus vidas a través de la rehabilitación y el servicio comunitario.

Se llevará a cabo:

Fecha: Viernes, 12 de septiembre de 2025

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Facebook Live de Hogar CREA

Celebramos: 25 años de prevención, educación y cambio